- Maurizio Sarri (63 de ani), antrenorul celor de la Lazio, a criticat condițiile și infrastructura din fotbalul italian. Maurizio Sarri are o batalie proprie in acest sezon, cea cu suprafețele de joc din Serie A. In așteptarea schimbarii gazonului pe Stadio Olimpico, antrenorul italian s-a plans de…

- Un lot de grapefruit rosu provenit din Turcia a fost retras de la comercializare din mai multe magazine, printre care și Carrefour, dupa ce s-au constatat depasiri ale valorilor admise pentru reziduuri de pesticide, anunța Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Bursa de la New York a incheiat in scadere luni, afectata de apariția unor cazuri de coronavirus in China, pe o piața deja anemica la inceputul unei saptamani scurtate de o vacanța in SUA, potrivit AFP.

- Puterea de cumparare a romanilor este cu 51% mai mica decat media europeana, arata un studiu GfK, potrivit caruia puterea medie de cumparare in Romania este de 8.017 euro pe cap de locuitor.

- In timp ce razboiul din Ucraina sufoca Europa, o mica natiune aflata langa Rusia se bucura de un boom economic neasteptat. Georgia este pe cale sa devina una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din lume in acest an, dupa un aflux dramatic de peste 100.000 de rusi, produs de la invazia Rusiei…

- Pensia medie pentru limita de varsta a fost in primul trimestru al anului curent de 2.057 lei in cazul asigurarilor sociale de stat, potrivit datelor comunicate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Suma a fost cu 11,44% mai mare fața de aceeași luna a anului trecut, dar puterea de cumparare a…

- Constructorul japonez de automobile a publicat primele imagini și informații despre versiunea full hybrid a lui S-Cross. Inițial, acest model va fi disponibil pe piața din Marea Britanie. Noul Suzuki S-Cross Full Hybrid este echipat cu un motor de 1.5 litri, pe benzina, o unitate electrica și o baterie…

- Specialistii avertizeaza: costurile tot mai mari de productie ar putea afecta grav piata farmaceutica. Conditiile economice actuale ar putea duce la disparitia mai multor medicamente considerate ieftine, acelea care sunt numite generice si sunt produse dupa patentul celor originale. Mai multe astfel…