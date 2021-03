Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de tone de deseuri depozitate ilegal au fost descoperite in februarie in Bucuresti, ca urmare a controalelor. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca vor continua controalele, dar face un apel și la bucureșteni sa nu mai arunce deșeuri pe camp.

- Invitat in studioul Bistrițeanul Live, Daniel Suciu – deputatul PSD de Bistrița-Nasaud – a vorbit despre realizarile și proiectele sale din 2007 incoace, de cand face politica. Daniel Suciu s-a referit la pensiile speciale de curand eliminate pentru parlamentari, dar și despre criza sanitara sau performanțele…

- Ministerul Mediului anunta ca sambata a fost confiscat primul autovehicul pentru transport si depozitare ilegala de deseuri. Persoana care a fost prinsa in flagrant de catre comisari de mediu si politisti locali din Sectorul 5 a fost amendata cu 30.000 de lei.

- In aprilie, va fi lansata o dezbatere publica, dar nu despre taxa auto, ci despre o taxa de poluare, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna. „Nu vom lansa nicio dezbatere publica sau nicio discuție nici cu dealerii despre o taxa auto. Putem vorbi despe o taxa de poluare, putem vorbi despre o forma…

- Polițiștii secției 22 din București s-au autosesizat dupa ce a aparut pe Facebook un clip unde agenții de paza a unui magazin din Sectorul bateau crunt un om cu lopata dupa ce acesta ar fi furat trei roți de cașcaval. Reprezentanții firmei de paza spun ca un astfel de comportament este de netolerat,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti, Botond Zakonyi si au discutat despre oportunitati ale cooperarii bilaterale in diverse domenii, anunța news.ro. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta, marti seara, ca s-a intalnit cu ambasadorul…

- Specialiștii spun ca vom avea parte de vreme extrem de rece pana la mijlocul saptamanii viitoare. "Azi mai avem precipitatii in sudul tarii. Va fi lapovita, in cursul zilei, in Oltenia, Muntenia. Zilele urmatoare ne rezerva ceva ninsori prin centru, in nord, in zonele intracarpatice, mai mult in zonele…

- Sectorul in care se gasesc sediul Guvernului Romaniei, Arcul de Triumf și cele mai mari bulevarde ale Bucureștiului e inundat, ușor-ușor, de gunoaie. Coșmarul se prelungește, deși primarul Clotilde Armand a anuntat o actiune in forta de strangere a gunoaielor de catre echipele ADP.