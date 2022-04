”Relaxarea restrictiilor Covid-19, la doi ani de la inceperea pandemiei, intareste perspectivele revenirii angajatilor la birou, dar scoate in evidenta tot mai mult si efectele lipsei de interactiune fizica dintre angajati si echipe in tot acest timp. Astfel, 82,6% dintre angajati spun ca lucrul de acasa le-a afectat relatia cu echipa. In prezent, aproape 88% dintre angajatii care s-au intors la birou sau lucreaza intr-un sistem hibrid cu prezenta preponderent fizica spun ca aloca o buna parte din timp interactiunii si colaborarii directe cu colegii atunci cand sunt la birou”, arata un sondaj…