Dezvoltat de laboratorul cu cercetări secrete: Rusia lansează cel de-al doilea vaccin Rusia va lansa in februarie productia in masa a celui de-al doilea vaccin al sau impotriva COVID-19, a anuntat marti premierul Mihail Misustin, in contextul in care tara a inceput saptamana trecuta o campanie de vaccinare in masa. “Luna viitoare lansam productia in masa a vaccinului EpiVacCorona”, a declarat Misustin in cadrul unei reuniuni televizate, precizand ca guvernul rus a alocat 2 miliarde de ruble (circa 21,8 milioane de euro) in acest scop, potrivit AFP. Acesta este al doilea vaccin dezvoltat de Rusia impotriva noului coronavirus, care a ucis pana acum peste 2 milioane de persoane la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va lansa in februarie productia in masa a celui de-al doilea vaccin al sau impotriva COVID-19, a anuntat marti premierul Mihail Misustin, in contextul in care tara a inceput saptamana trecuta o campanie de vaccinare in masa, informeaza AFP. "Luna viitoare lansam productia in masa a vaccinului…

- Rusia va incepe in februarie producția de masa a celui de-al doilea vaccin al sau impotriva Covid, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Anunțul a fost facut de premierul Mihail Mișustin in cadrul unei reuniuni televizate. Potrivit acestuia, guvernul a alocat 2 miliarde de ruble (21,8 milioane euro)…

- Rusia va lansa in februarie productia in masa a celui de-al doilea vaccin al sau impotriva COVID-19, a anuntat marti premierul Mihail Misustin, in contextul in care tara a inceput saptamana trecuta o campanie de vaccinare in masa, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Luna viitoare lansam productia…

- Rospotrebnadzor, autoritatea rusa pentru sanatatea populației, a spus astazi ca al doilea vaccin impotriva Covid-19 dezvoltat de Rusia a aratat o eficacitate de 100% in testele clinice, transmite agenția TASS, preluata de Reuters. Rusia a inceput in noiembrie testele clinice de masa cu EpiVacCorona,…

- Vladimir Putin va fi vaccinat impotriva noului coronavirus cu vaccinul Sputnik V, dezvoltat de cercetatorii ruși, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului. Inca de la inceputul lunii decembrie a fost lansata campania de vaccinare in Rusia, iar dupa cadrele medicale a venit randul persoanelor…

- Rusia a spus marți ca a marit lista de oficiali europeni care nu au voie sa intre în țara, ca raspuns la sancțiunile ”inacceptabile” la adresa Moscovei pentru otravirea lui Alexei Navalnîi, transmite Reuters. Ministerul rus de externe nu a precizat numele oficialilor…

- Vaccinul "EpiVacCorona" de la Centrul "Vector" a intrat in circulație civila. Dupa cum scrie ria.ru, despre acest lucru a anunțat șeful Rospotrebnadzor, Anna Popov. "Se efectueaza teste post-inregistrare și clinice in a treia etapa a vaccinului, pe care centrul nostru științific "Vector" il produce",…

- Rusia a planificat sa inceapa luni testarea in masa a celui de-al doilea vaccin al sau impotriva COVID-19, EpiVacCorona, pe persoane in varsta de peste 18 ani, a anuntat agentia de presa RIA citand organismul rus pentru protectia sanatatii consumatorilor Rospotrebnadzor, relateaza Reuters, potrivit…