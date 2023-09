Potrivit Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice al Uniunii Europene, temperatura medie globala in luna iulie a acestui an a fost de 16,95 grade, fiind cea mai ridicata inregistrata vreodata de cand se fac masuratori pentru orice luna din an. Intr-o perioada in care schimbarile climatice au devenit subiect la ordinea zilei, preocuparea privind impactul asupra mediului pe care orice activitate il are este tot mai prezenta. Soluțiile „verzi” devin indispensabile și pentru dezvoltarile imobiliare, mai ales in orașele aglomerate și expuse incalzirii globale, cum este cazul Bucureștiului.