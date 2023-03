Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, precum si cofondatorul Apple, Steve Wozniak, si alti o mie de experti din domeniul tech au cerut o pauza de șase luni in dezvoltarea sistemelor avansate de inteligența artificiala pentru ca aceastea "prezinta riscuri profunde pentru umanitate".

- Magnatul Elon Musk si un grup de experti in inteligenta artificiala si responsabili din industria IT au facut apel la o pauza de sase luni in pregatirea de sisteme mai puternice decat modelul GPT-4 recent lansat de laboratoarele OpenAI, avertizand intr-o scrisoare deschisa

- Elon Musk si un grup de experti in inteligenta artificiala si de directori din industrie cer intr-o scrisoare deschisa o pauza de sase luni in antrenarea unor sisteme mai puternice decat modelul GPT-4, recent lansat de OpenAI, invocand potentiale riscuri pentru societate si umanitate, relateaza Reuters.

- Elon Musk, șeful Tesla a abordat, in ultimele saptamani, experți in inteligența artificiala pentru a forma o echipa pentru construirea unui chatbot precum OpenAI de la ChatGPT. Musk, care a co-fondat OpenAI in 2015, dar a rupt legaturile cu startup-ul in 2018, a descris ChatGPT ca fiind un „bun infricoșator”.

- ChatGPT arata ca inteligenta artificiala a devenit incredibil de avansata si ca este ceva pentru care ar trebui sa ne ingrijoram cu totii, potrivit miliardarului Elon Musk, care a spus ca "Unul dintre cele mai mari riscuri pentru viitorul civilizatiei este inteligenta artificiala", relateaza CNBC. Musk…

- Musk a facut aceasta declaratia participantilor la Summitul Guvernamental Mondial din Dubai, la scurt timp dupa ce a mentionat dezvoltarea ChatGPT. ”Este atat pozitiva, cat si negativa si are o mare, mare perspectiva, o mare capacitate”, a spus Musk. Dar, el a subliniat ca ”odata cu asta vine un mare…

- Musk a facut aceasta declaratia participantilor la Summitul Guvernamental Mondial din Dubai, la scurt timp dupa ce a mentionat dezvoltarea ChatGPT.”Este atat pozitiva, cat si negativa si are o mare, mare perspectiva, o mare capacitate”, a spus Musk.Dar, el a subliniat ca ”odata cu asta vine un mare…

- Puneți o intrebare programului de inteligența artificiala, așa cum au facut-o milioane de oameni in ultimele saptamani, iar acesta va face tot posibilul sa va raspunda. De la lansarea sa in noiembrie anul trecut, ChatGPT a devenit un succes extraordinar. In esența, un chatbot imbunatațit, programul…