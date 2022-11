Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea Romaniei in ultimele trei decenii a fost impresionanta, a declarat, luni, Anna Bjerde, vicepresedintele Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala Romania, care a vizitat Romania pentru celebrarea a 30 de ani de parteneriat. "Desi mai sunt multe de facut, Grupul Bancii Mondiale saluta…

- Pe masura ce lumea se indreapta spre recesiune, aceasta tara cu 3,7 milioane de locuitori, care are iesire la Marea Neagra, va inregistra o crestere viguroasa a productiei economice, de 10%, in 2022, pe fondul unui boom condus de consum, potrivit institutiilor internationale. Astfel, economia modesta,…

- „Trebuie neaparat sa discutam despre raspunsul legal la crimele de agresiune care au fost comise si despre infiintarea unui tribunal special pentru a-i urmari pe cei care se fac vinovati in justitie", a declarat premierul eston Kaja Kallas, relateaza AFP, preluat de Agerpres.„Crimele de razboi tin de…

- Cancelarul german Olaf Scholz a lansat sambata un nou apel la reformarea Uniunii Europene, pentru a permite aderarea de noi membri. Intr-un discurs sustinut in cadrul Congresului Socialistilor Europeni, care are loc la Berlin, Scholz a mai spus ca principiul conform caruia este nevoie de unanimitate…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere semnificativa estimarile privind avansul economiei romanesti in acest an, de la 2,2% cat prognoza in primavara, pana la 4,8%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.In schimb,…

- Ministerul ucrainean al Energiei a decis sa opreasca exporturile de electricitate catre Uniunea Europeana, in urma atacurilor rusesti cu rachete care au lovit luni dimineata infrastructura energetica din Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tatiana Navka, 47 de ani, fosa campioana olimpica la patinaj artistic in proba de dans, soția lui Dimitri Peskov, purtator de cuvant al Kremlinului, a provocat indignare dupa ce a postat pe Instagram un videoclip care o infațișeaza timp ce danseaza si sparge farfurii la o petrecere in vacanta petrecuta…

- In mijlocul unei crize alimentare mondiale, in care preturile au atins valori record, Uniunea Europeana incearca sa impiedice aparitia unor probleme in aprovizionarea cu alimente. Multe tari din Europa se confrunta cu cresterea preturilor.