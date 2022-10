DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SOCIETATII ANGY DEN COM SRL Comunicat de presa Data: octombrie 2022 Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SOCIETATII ANGY DEN COM SRL Numele beneficiarului: ANGY DEN COM SRL Obiectivele general al proiectului: Prezentul proiect vizeaza dezvoltarea prin diversificare a activitatii firmei, prin crearea si dezvoltarea activitatii de fabricare si prelucrare a sticlei, prin achizitia unei linii tehnologice specialitate pentru activitatea de fata, acesta fiind obiectivul general al proiectuluipropus spre implementare. Acest obiectiv este in concordanta cu obiectivul specific al… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

