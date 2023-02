Stiri pe aceeasi tema

- „Este o zona in care apare activitate la 3-5 ani, apoi dispare. De multe ori sunt cutremure mici, sacaitoare, care au loc uneori 2-3 pe zi. Nu e ceva care sa ridice probleme.Sunt niște falii de suprafața, dar sunt in zona pana in munți. Sunt multe asemenea crapaturi care produc cutremure. Mai regasim…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca modul in care se construieste in Romania si in Bucuresti este o chestiune de siguranta nationala iar institutiile care ar trebui sa supravegheze modul in care se construieste in Bucuresti nu sunt la inaltimea obiectivelor pe care si le-au asumat.…

- „Cel puțin doua blocuri mari. Aici e o problema care vine de la nivel central. Pentru a accesa bani care sunt gratuiți de consolidare trebuie sa ai acordul tuturor proprietarilor. De aici vine problema. Noi suntem un intermediar intre asociația de proprietari și minister. Facem tot posibilul. Acolo…

- Cercetatorii de la Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP) arata ca principala diferența intre cutremurele care s-au produs luni in Turcia și cele care produc in zona seismica Vrancea este ca cele din Turcia au fost de suprafața, in timp ce in Romania au loc in general cutremure de adancime.…

- Situația dramatica din Turcia, dupa cutremurele devastatoare care au lovit aceasta țara, continua sa se afle in atenția lumii intregi. Preocuparea in randul foarte multor romani e cu atat mai mare, cu cat și in Romania s-au produs, la primele ore ale zilei de luni, mai multe cutremure, in zona seismica…

- Un cutremur de 4,5 grade s-a produs in aceasta dimineața, la ora 3.26, in zona seismica Vrancea. Cutremurul din Romania s-a produs la un interval de noua minute dupa un cutremur de 7,8 grade, care a zguduit Turcia, potrivit USGS (Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite). Pana la aceasta…

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au aplicat 343 de amenzi contraventionale, in valoare de peste doua milioane lei, comerciantilor de jucarii din Romania pentru nerespectarea prevederilor legale privind comercializarea si siguranta jucariilor. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- Cozi kilometrice la frontiere, marfuri livrate cu intarziere, companii necompetitive, investitii straine care ne ocolesc și timp pierdut pe aeroporturi. Sunt probleme de care ne vom lovi in continuare, pana cand Romania va fi admisa in Schengen.