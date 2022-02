Dezvoltarea aplicațiilor business personalizate: ce ar trebui să afli de la dezvoltator înainte de a începe proiectul Fiecare business folosește cel puțin o aplicație dedicata pentru a-și simplifica procesele interne, a atrage mai mulți clienți sau a facilita comunicarea și managementul intre diferite categorii de utilizatori. Ești pe punctul de incepe un proiect de dezvoltare a unei aplicații business și nu știi ce ar trebui afli inca de la inceput de la dezvoltator pentru a te asigura ca soluția livrata va corespunde așteptarilor tale? Fie ca ai nevoie de o aplicație de tip CRM, un portal, un sistem de management, o platforma de e-learning sau o aplicație on-the-go pentru diferite activitați… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

