Intreprinderea de hartie si cartoane „Comuna din Paris” din Piatra-Neamt, cunoscuta sub acest nume dupa nationalizarea impusa de Legea nr. 119 din 11 iunie 1948, inseamna o pagina de seama a istoriei orasului. Infiintata in anul 1908 ca societate anonima, a fost distrusa de un incendiu in 1911, apoi refacuta, iar in 1925 aparea inregistrata ca Fabrica de hartie si mucava. In 1990, prin HG 1200/1990, in baza Legii 15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, s-a infiintat S.C Petrocart S.A. Azi nu mai e. O lectura partiala, rapida, dar suficient…