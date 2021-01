Dezvăluirile unui fost spion KGB: Rusia l-a cultivat pe Donald Trump timp de peste 40 de ani KGB s-a comportat ca și cum ar fi fost extrem de impresionat de personalitatea lui Trump, a declarat pentru Guardian Iuri Șveț, un fost spion rus. Donald Trump a fost cultivat ca resursa a Rusiei peste 40 de ani, și cei de la Moscova au sarbatorit faptul ca s-a aratat atat de dispus sa promoveze propaganda anti-occidentala, spune fostul spion KGB. CTP: ”Mecanismele prostirii oamenilor in fața sunt absolut fascinante” Iuri Șveț, trimis de URSS la Washington in anii 80, il compara pe fostul președinte american cu „cei cinci de la Cambridge”, rețeaua de spioni britanici care au transmis secrete… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou al maestrului italian renascentist Sandro Botticelli a fost vandut joi pentru suma de 92,2 milioane de dolari la o licitatie organizata de Sotheby's la New York, relateaza AFP, informeaza Agerpres. La sfarsitul unei licitatii rapide intre doi colectionari, un cumparator de la Londra…

- ”59% dintre romani considera ca principala contributie a diasporei la economia Romaniei este reprezentata de banii trimisi familiei, iar 21% de banii cheltuiti in vizitele lor in tara. Aceasta in contextul in care aproape jumatate dintre romani considera ca diaspora are o contributie financiara per…

- Parlamentul de la Londra a aprobat acordul privind relatiile comerciale post-Brexit dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, ceea ce inseamna ca sunt in curs demersuri pentru ca textul proiectului de lege sa devina oficial, informeaza joi dpa. Membrii Camerei superioare, Camera Lorzilor, au aprobat…

- Maria Sharapova și-a surprins fanii cu ultima postare de pe Instagram: rusoaica a anunțat ca va face pasul cel mare - "am spus <da>", li se destainuie fosta jucatoare de tenis celor care o urmaresc pe respectiva rețea de socializare. Ce spune Maria pe Instagram "Am…

- Pe 27 noiembrie au fost anunțați caștigatorii unuia dintre cele mai prestigioase premii internaționale din industria turismului, World Travel Awards 2020. Pentru al doilea an consecutiv, Moscova a primit premiul principal in ”Cea mai buna destinație de calatorie. Orașul”, depașind Londra, New York,…

- Metrorex si Alstom au semnat contractul pentru noile trenuri pentru magistrala din Drumul Taberei. Cum arata Metropolis, care circula și la Londra, New York și Paris Contractul de achizitie pentru noile trenuri de metrou ce vor circula pe Magistrala 5 Drumul Taberei a fost semnat, miercuri, intre Metrorex…

- Dezvoltatorul imobiliar Nordis Group a gasit o modalitate inedita de sarbatorire a Zilei Naționale a Romaniei. Astfel, a creat un spot cu mesajul „Traiește propriul basm in Transilvania” care ruleaza pe ecranele uriașe din Times Square, Westfield și Azrieli Center. Scopul campaniei este de a promova…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, s-a adresat națiunii, afirmand ca „suntem pe cale de a caștiga aceste alegeri”. El a sustinut ca a castigat in statele Arizona, Georgia si Minnesota, unde si predictiile il dau invingator. A spus ca trebuie sa castige in Wisconsin si Michigan, dar si…