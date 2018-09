Fostul primar social-democrat al sectorului 5, are de gand sa participe inclusiv la alegerile europarlamentare. Vanghelie a declarat, vineri, pentru Evenimentul Zilei, ca acum este in perioada in care discuta cu oamenii din tara. Acesta se bazeaza pe apatia Opozitiei si pe scandalurile din PSD, care ar putea da multi lideri nemultumiti. Fostul primar spune ca el cunoaste PSD-ul ca pe propriile buzunare si sustine ca nu exista 20 de lideri capabili sa se asocieze pentru a lupta impotriva lui Dragnea. “Cei mai multi social-democrati fac in drum si fug in tufe”, spune Vanghelie. „Nu sunt 20,…