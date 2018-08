Un jandarm, aflat sub protectia anonimatului, a declarat pentru Capital ca au primit ordin de la Prefectul Capitalei. De asemenea, sursa citata a recunoscut ca nu s-au folosit doar simple gaze lacrimogene, ci substante care provocau, totodata, senzatia de voma a oamenilor. ”Noi suntem niste maimutoi, facem ce vor ei!”, a mai spus barbatul. „Ma aflam in multime si a explodat o petarda chiar in spatele meu. Mi-a facut rana. Atmosfera era irespirabila, ma ustura fata si ochii si vorba aia –am facut armata-, dar asa ceva... sa nu mai zic ca ma simteam amenintat. O doamna de la jandarmerie mi-a spus…