- Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, 85 la București, 19 la Iași, 7 la Craiova, 11…

- Este vorba despre un barbat in varsta de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, acolo unde s- a inregistrat in data de 27.03.

- Ziarul Unirea Harta pe județe a cazurilor de COVID-19 in Romania. 762 de persoane infectate la nivel național și 8 decese Harta pe județe a cazurilor de COVID-19 in Romania. 762 de persoane infectate la nivel național și 8 decese Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, in cursul zilei de marți,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, in urma cu cateva clipe, ca 576 persoane sunt infectate cu COVID-19. Dintre acestea, 73 au fost declarate vindecate. Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate si externate (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si 1 la Iasi). De la ultima informare…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 168 de cetateni care au contactat virusul, 9 sunt declarati vindecati si au fost externati. De la ultima informare, au fost confirmate 10 cazuri noi,…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Asociatia ”Daruieste viata”, care construieste un spital in Bucuresti, a anuntat, miercuri, ca ofera toate donatiile pe care le strange incepand de astazi pentru combaterea epidemiei de coronavirus.