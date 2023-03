Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Republica Moldova au luat in calcul in 2022, imediat dupa ce Rusia a declansat razboiul in Ucraina, sa arunce in aer pista de pe Aeroportul International Chisinau, pentru ca obiectivul strategic sa nu fie preluat de armata lui Putin, scrie presa de peste Prut. Dezvaluirile au fost facute…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, o declarație de presa, la trei zile dupa dezvaluirile facute de președintele Moldovei, Maia Sandu, care acuzase Rusia de complot pentru a destabiliza țara. Redam, integral, declarația șefului statului: ”Romania a fost și continua sa fie alaturi de Republica…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri o declarație de presa, fiind o reacție intarziata la dezvaluirile de luni facute de președintele Moldovei, Maia Sandu, care acuzase Rusia de complot pentru a destabiliza țara. Redam, integral declarația șefului statului: ”Romania a fost și continua sa…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a emis, marți, 31 ianuarie, o hotarare in cauza fostului premier Vlad Filat intentata impotriva statului Republica Moldova, prin care a constatat violarea Articolului 6 din Convenție - dreptul la un proces echitabil.

- In luna septembrie , caștigul salarial mediu lunar brut, la unitațile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și instituțiile bugetare din Republica Moldova, a constituit 10.353 de lei (2.588 ron). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…