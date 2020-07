Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani care trebuia sa se afle in izolare la domiciliu a fost surprins de radar cand conducea un autoturism cu 104 kilometri pe ora pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei transmis AGERPRES, marti, in jurul orei 12,00, un echipaj…

- Un barbat de 35 de ani care trebuia sa se afle in izolare la domiciliu a fost surprins de radar cand conducea un autoturism cu 104 kilometri pe ora pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, marti, in jurul orei 12,00, un echipaj al Brigazii Rutiere a oprit…

- Au cucerit milioane de romani la „Asia Express”, dar și prin celelalte aveturi ale lor din fața camerelor. Speak și Ștefania sunt unul dintre cele mai indragite cupluri mondene din Romania, iar lucrurile sunt cut atat mai colorate pentru ei intrucat se pregatesc de nunta mult visata.

- Este știrea bomba care face inconjurul internetului! In ultimele zile, s-a propagat informația conform careia Andreea Balan și George Burcea s-ar fi impacat de dragul fetițelor și ca, și mai mult, și-ar fi facut chiar planuri sa mearga impreuna intr-o vacanța de vis. Dar cat de adevarata este știrea?

- Fostul premier Viroica Dancila confirma, in exclusivitate pentru Adevarul, dezvaluirile facute de Tudorel Toader in legatura cu presiunile exercitate de Liviu Dragnea pentru a scapa de puscarie. Viorica Dancila spune ca intalnirea pe tema amnistiei si gratierii a avut loc la sediul PSD din Baneasa,…

- Masca de protectie devine accesoriu obligatoriu in spatiile publice inchise si in transportul in comun. Experti ai Ministerului Apararii Nationale (MApN) au precizat pentru „Adevarul“ ce tipuri de masti ne protejeaza de noul coronavirus si cum ne asiguram ca nu cumparam produse neconforme.

- Bogdan Licu, prim-adjunct al procurorului general, le-a cerut procurorilor sa finalizeze cat mai repede cele 340 de dosare care au legatura cu pandmeia. ”Traversam o perioada foarte complicata, in care ochii opiniei publice sunt atintiti asupra noastra, atat obiectiv cat si subiectiv (gratie binevoitorilor…

- Sindicatul Europol iese la rampa dupa ce un politist din București a fost filmat cum lovea un tanar. Imaginile au scandalizat intreaga tara, insa puțini au fost cei care s-au intrebat doua lucruri simple: de ce s-a ajuns la bataie și de ce videoclipul nu arata intreaga discuție dintre cei doi, ci…