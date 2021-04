Stiri pe aceeasi tema

- In momentul de fața, Gina Pistol și Smiley sunt, fara indoiala, unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul romanesc. Deși o perioada mai lunga de timp cei doi au vrut sa iși țina relația departe de ochii lumii, acum au devenit pentru prima data parinți și traiesc cea mai frumoasa perioada din…

- Relația dintre Antonia și Alex Velea a fost una dintre cele mai discutate la momentul marelui anunț. Cum cei doi proveneau din alte casnicii, artiștii au fost aspru critcați și acuzați ca și-au ruinat unul celuilalt viața de familie.

- Otniela și Radu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni. Cei doi se ințeleg foarte bine, iar recent, au vorbit despre cum a inceput relația lor. „Prima data ne-am intalnit la o plantare de copaci acum unan si jumatate, cand doar am trecut unul pe langa altul. Ne-am salutat, pentruca aveam…

- Roger Taylor a dezvaluit ca, in gradina sa din Surrey, inca mai are statuia uirașa care il infațișeaza pe Freddie Mercury. Toboșarul trupei Queen ‘a pus mana’ pe statuia memoriala a regretatului sau coleg de trupa, dupa ce aceasta a fost scoasa de pe proprietatea Teatrului Dominion. Intrebat daca impunatoarea…

- Compania privata Transferoviar anunța ca va anula trenurile catre aeroport în perioada 25 ianuarie - 13 feruarie la cererea CFR Infrastructura care va închide linia pentru lucrari de întreținere. Trenurile circula din 13 decembrie pe cei 19 km dintre Gara de Nord și Otopeni, iar TFC…

- Dezvaluirile bomba continua in divorțul anului! Dupa ce Gabi Badalau a susținut ca mama copiilor sai l-ar fi „turnat” la DIICOT, controversatul afacerist a recunoscut in direct, la Xtra Night Show, ca a inșelat-o pe Claudia Patrașcanu! Iata ce a declarat acesta despre perioada in care forma un cuplu…

- Iasmina Halas nu mai e o femeie singura, ci de ceva timp se afla intr-o noua relație! Deși pana acum nu a vrut sa vorbeasca despre barbatul din viața ei, deoarece a așteptat pana cand și-a dat seama ca e vorba de ceva serios, iata ca acum au aparut impreuna la televizor!

- Acest grup de lucru, de tip multistakeholder, ar putea sa reprezinte actori civici, politici si economici din toate sectoarele nationale, creandu-se premisele cele mai potrivite pentru a se intari pozitia Romaniei, in calitatea sa de cel mai implicat si activ aparator al intereselor cetatenilor Republicii…