Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Andreea Prisacariu (20 de ani, 678 WTA), fosta campioana naționala, a fost invitata in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, unde a vorbit despre viața ei, dar și despre poveștile inedite acumulate de-a lungul timpului in circuit. ...

- Bon Jovi a vorbit deschis despre starea de sanatate a fiului sau, Jacob, dupa ce a avut COVID-19. Artistul a povestit și cum se simt și colegii sai de trupa, infectați și ei cu noul coronavirus. Jon Bon Jovi (58 de ani), a marturisit ca fiul sau in varsta de 18 ani, care a fost infectat cu virusul…

- La demersul Procuraturii Anticoruptie, instanta de judecata a autorizat punerea sub sechestru a bunurilor in valoare 1,9 miliarde de lei ale unei banci comerciale, figuranta in dosarul vizand frauda bancara, anunta Procuratura Generala.

- ***Sofer distribuitor prin tara, cat. B, caut loc de munca. Relatii la telefon 0746 305140. *** S.C. CLIO S.R.L. angajeaza coordonator transport. Detalii la numarul de telefon 0734347777 sau la e-mail: [email protected] *** Execut acoperisuri tigla ceramica sau metalica, dulgherie, izolatii carton…

- Ies la iveala detalii șocante despre agresiunile suportate de Claudia Patrașcanu de la petenerul de viața, cu care acum se afla in plin divorț cu scantei. Dezvaluirile vin direct de pe buzele celei ce i-a dat viața cantareței. „A spart ușa de la dormitor, o facea in tot felul“. Mai multe detalii, in…

- Bianca Andreescu este indragostita de fanii romani care au incurajat-o la turneele de tenis disputate de-a lungul sezonului 2019. „Fiecare roman e pasional. Nu doar de sport, ci de totul, in general. Ii vad peste tot, literalmente: i-am vazut la Rogers Cup, la Indian Wells, Miami… romanii invadeaza…

- "Iti atragem atentia asupra fraudei de tip wangiri, prin care persoane necunoscute incearca sa obtina castiguri ilegale prin apelarea unor numere aleatoare. Iti recomandam sa nu suni inapoi numere necunoscute de la care ai apeluri pierdute, cu prefixe internationale ale unor tari exotice. Detalii…