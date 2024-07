Stiri pe aceeasi tema

- Nunta anului are loc la Palatul Știrbey! Chefii Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner au gatit cele mai gustoase preparate și au ales un meniu delicios pentru mirii și invitații lor de excepție.

- La doar 25 de ani, Sebastian Dobrnicu a cunoscut deja succesul, insa pare ca acum vrea sa lase lucrurile materiale deoparte și sa se bucure mai mult de oameni și experiențe. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Star Matinal, cel mai tanar milionar din Romania a dezvaluit ce a invațat din greșeli.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a facut dezvaluiri șocante, dupa ce a fost amenințata și agresata de o vedeta internaționala. Iata ce marturisiri a facut artista pentru emisiune!

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație pe piața comercializarii de echipamente ITandC, fiind vizate proceduri din perioada 2019-2024 aferente unor proiecte de infrastructuri IT, a anunțat miercuri pe bursa grupul Bittnet Systems. Doua firme din acest grup, Dendrio Solutions și Dataware Consulting,…

- Cristi Tanase ar fi fost un coșmar pentru familia lui. Fosta partenera de viața a facut declarații șocante despre casncia pe care a avut-o alaturi de el. Femeia susține ca fostul fotbalist ar consuma substanțe psihoactive.

- Șeful serviciilor militare de informații ucrainene, Kirilo Budanov, se așteapta ca rușii sa declanșeze o noua ofensiva in regiunea Sumi, dupa ce forțele ucrainene vor reuși stabilizarea frontului in Harkov, informeaza New York Times.

- In urma unui tratament pentru cancer, Regele Charles a dezvaluit recent efectele secundare pe care le resimte. Monarhul a oferit o perspectiva intima asupra luptei sale impotriva bolii și a masurilor luate pentru a face fața consecințelor.