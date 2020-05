Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza pandemiei de Coronavirus, producatorii de la Asia Express au mari dificultați in a se decide cum sa abordeze problema urmatorului sezon , care, din cauza restricțiilor nu ar putea fi filmat in strainatate, scrie Cancan . Deși inca nu se cunosc prea multe detalii și ramane de vazut ce vor hotari…

- Chiar daca emisiunea s-a terminat de curand, fanii Asia Express așteapta cu nerabdare sezonul 4, insa, se pare ca va mai intarzia din cauza pandemiei de coronavirus. Momentan nu a fost anuntata nicio data, insa Antena a pregatit o surpriza fanilor Asia Express. Citeste si: CASTIGATOR…

- Sezonul 3 din Asia Express are un cuplu caștigator: Sorin Bontea și Razvan Fodor. Dupa ce s-a difuzat etapa finala din Asia Express, Razvan Fodor a scris pe Instagram despre intreaga experiența pe care a trait-o acolo, timp de 2 luni: „Din clasa intai, de cand am luat premiul al doilea, nu am mai caștigat…

- Cel de-al treilea sezon al show-ului Asia Express a luat sfarșit. dupa 12 saptamani petrecute in Filipine și Taiwan, unde au intampinat fel de fel de obstacole și au fost nevoiți sa traiasca cu un euro pe zi, echipa formata din Razvan Fodor și Sorin Bontea a reușit sa caștige marea finala și premiul…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020. Adda și Catalin au parasit Asia Express, sezonul 3! Doua echipe lupta acum in marea finala. Dupa ce au ajuns la punctul de intalnire unde i-a așteptat Gina Pistol, concurenții au aflat ca urmeaza sa afle care sunt echipele care intra in marea finala a emisiunii Asia…

- Aventura Addei și a soțului sau, Catalin Rizea, in „Asia Express” s-a incheiat dupa ultimul episode al show-ului, transmis de Antena 1. Cei doi au anunțat, intr-o intervenție televizata, ca relația lor s-a sudat mai mult, iar relația lor de dragoste a devenit mai puternica, astfel ca nimic nu-i va desparți.…

- Adda și șoțul ei au fost eliminați de la Asia Express, in ediția de marți seara, urmand ca in aceasta seara, sa aiba loc marea finala. Razvan Fodor, Sorin Bontea, Speak și Ștefania vor lupta miercuri, pentru amuleta de 30.000 de euro. La scurt timp dupa ce s-a aflat ca au ajuns pe locul trei și ca au…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, conform CNN. La bordul navei de croaziera Diamond Princess, pe care se afla si romani, numarul imbolnavirilor este de 356. BBC relateaza ca autoritatile chineze au raportat a treia zi consecutiva de scadere a numarului de imbolnaviri.…