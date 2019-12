Stiri pe aceeasi tema

- Informații din viața dictatorului Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena, au fost facute publice in premiera la antena3 de catre sosia președintelui, fostul ofițer de securitate Dumitru...

- Pe 28 noiembrie 2019 se fac 30 de ani de cand creștinii și-au luat ramas bun de la Arsenie Boca, cel supranumit Parintele Ardealului și cel despre care se spune ca a infaptuit adevarate minuni, de care chiar și comuniștii s-au speriat.

- Ispita Dana de la „Insula Iubirii” a facut dezvaluiri uluitoare, la „Xtra Night Show”. A spus cum i-a frant inima primul barbat din viața ei, ce relație a avut, de fapt, cu Salam, dar și cați bani caștiga lunar.

- Averea soților Ceaușescu este inca un subiect de controverse, la 30 de ani de la Revoluție. De-a lungul timpului, au aparut multe persoane care au marturisit ca știu unde se afla averea celor doi dictatori, intrebari și afirmații care mai de care mai șocante. Cert este ca, o singura persoana a reușit…

- Un barbat de 43 de ani a daruit viața altor patru oameni, dupa ce cazut de la etajul patru al unui bloc și a intrat in moarte cerebrala, iar sora lui și-a dat acordul pentru prelevarea de organe. Medicii au prelevat inima, ficatul, rinichii si corneea barbatului, anunța Agenția Naționala de Transplant…

- Teatrul romanesc de comedie si-a pierdut zambetul dupa moartea actritei Tamara Buciuceanu - Botez. Colegii de scena de peste Prut si-au exprimat profunda consideratiune fata de figura emblematica a teatrului romanesc.

- Arsenie -a spus in fata fostului dictator Nicolae Ceausescu cand si cum o sa sfarseasca, scrie shtiu.ro. „Prin anii '80, Parintele Arsenie a fost dus si la Ceausescu, care l-a intrebat: 'Hai, popo, am auzit ca tu prezici soarta unui om. De mine ce stii, cand am sa mor?'. Si Arsenie i-a spus:…