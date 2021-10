Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a reacționat dupa ce au aparut fotografiile cu Laurențiu Reghecampf și Corina, cea pentru care antrenorul ar vrea sa divorțeze. Laurențiu Reghecampf, primele fotografii cu iubita Fotografiile cu antrenorul Universitații Craiova și iubita lui care ar fi insarcinata arata ca cei doi sunt…

- Laurențiu Regecampf confirma prima data faptul ca s-a desparțit de Anamaria Prodan și a depus actele de divorț. Corina, presupusa iubita a fostului internațional roman ar fi insarcinata. In ultimele trei luni, impresara sportiva Anamaria Prodan a negat vehement divorțul de Regecampf, in incercarea…

- Anamaria Prodan duce o lupta apriga cu rautacioșii care continua sa spuna ca ea și soțul ei, Laurențiu Reghecampf, sunt la un pas de desparțire. Pentru a le dovedi carcotașilor ca iubirea lor este mai mare ca oricand, problemele unindu-i in loc sa ii indeparteze unul de altul, vedeta a facut o schimbare…

- Multe detalii au ieșit la iveala despre divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan! In timp ce impresara face tot ce este posibil pentru a incerca sa iși salveze casnicia, antrenorul deja s-a gandit la cum iși imparte averea. Cum o sa se imparta averea intre Laurențiu Reghecampf și Anamaria…

- Tehnicianul i-ar fi dat un ultimatum soției sale, Anamaria Prodan! Antrenorul echipei CS U Craiova și-ar dori sa divorțeze cat mai repede de Anamaria Prodan. Reghecampf ar fi parasit caminul conjugal de peste șase luni. Citiți mai multe detalii, pe realitateasportiva.net.

- Ce detalii sunt cunoscute despre femeile din viața lui Laurențiu Reghecampf? Cu cine s-ar mai fi iubit celebrul antrenor? Fanii sunt surprinși de noile informații care ies la iveala despre sportiv. Cu ce femei s-ar mai fi iubit Laurențiu Reghecampf? Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf…

- Spynews.ro va prezinta imagini cu Laurentiu Reghecampf si domnisoara C, in vacanta, in Grecia. In timp ce antrenorul alege sa petreaca zile superbe in Sithonia, alaturi de domnisoara despre care a tot scris presa, Anamaria Prodan este in Dubai, intoarsa acasa, asa cum a spus si ea.