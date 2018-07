Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista de investigații Emilia Șercan face o dezvaluire care cutremura SRI: Generalul Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului Roman de Informații (SRI), a plagiat aproape integral teza de doctorat pe care a susținut-o in 2012 la Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul" (ANIMV).„Tema…

- „Acesta este un pas mic pentru om, un salt urias pentru omenire"-se implinesc azi, 20 iulie, 49 de ani de cand a fost rostita celebra fraza. In aproape o jumatate de secol au existat și exista numeroase controverse legate de prima misiune in care omul a pașit pe Luna, dar și de aceasta celebra fraza.

- Gelu Diaconu, fostul șef ANAF, a lansat un atac la adresa Alinei Mungiu-Pippidi. Recent, aceasta a afirmat ca dosarul angajarilor fictive ale lui Dragnea nu demonstreaza o anvergura mare a corupției acestuia și inaintase ideea ca Doru Țuluș ar fi un succesor foarte bun al lui Kovesi la șefia DNA.

- Un nou cuplu bomba in showbiz. Catalin Cazacu este protagonistul celei mai noi povesti de dragoste din showbizul autohton. Catalin Cazacu se iubeste cu nimeni alta decat o colega de la KanalD. Este vorba despre prezentatoarea Ilinca Obadescu. Catalin Cazacu si Ilinca Obadescu sunt la inceput de relatie,…

- Schimbarile fiscale legislative din ultima vreme dau in continuare peste cap firmele care nu mai stiu ce este obligatoriu si cum sa evite amenzile in cazul in care nu se conformeaza. O noua lege obliga societatile sa incheie un contract cu o firma care analizeaza riscul la securitatea fizica, chiar…

- Mihaela Moise, o cunoscuta jurnalista din Romania a impartaștit recent vestea ceva buna. Jurnalista este insarcinata și a ținut sa anunțe acest lucru in cel mai emoționant mod, pe o rețea de socializare.

- Lana Jones, un reporter mega-cunoscut in breasla, a murit intr-un spital din Anglia. Lana Jones avea 62 de ani și moartea ei a luat prin surprindere pe toata lumea. Lana Jones era omul care știa despre tot și despre toate. Era omul care putea sa relateze telespectatorilor zeci de pagini din…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a mai multor magistrati, intre care procurorul Iulian Preda de la Parchetul de pe langa Judecatoria Patarlagele ca urmare a condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni. In 2016, Iulian Preda a fost suspendat…