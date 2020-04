Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Charles a recunoscut ca așteapta cu nerabdare sa revina în România, dar si sa se întâlneasca din nou cu membri ai comunitatii românesti din Marea Britanie. Mesajul video al Printului Charles a fost înregistrat vineri, la Birkhall, resedinta sa din Scotia,…

- Statele vecine Romaniei au mai putie cazuri de infectare si morti din cauza noului coronavirus. Spre exemplu, numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns joi la 611, in crestere cu 30 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, potrivit novinite.com.…

- Bilanțul negru al deceselor de coronavirus in Romania a depașit pragul de 200 de morți. Printre aceștia, persoane in varsta, altele care sufereau și de alte maladii, dar și o femeie de 38 de ani despre care nu exista date ca ar fi intrat in contact cu bolnavi ... The post Bilanț negru: cele mai recente…

- Pana astazi, 4 aprilie, ora 12.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).Dintre persoanele confirmate pozitiv, 329 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, pana astazi, la ora 10.00,…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese! 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in...

- Vineri au fost repatriati 365 de cetațeni romani aflați cu titlu temporar in Italia. Acestia au fost adusi cu doua avioane private. „In continuarea demersurilor Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor in vederea facilitarii revenirii in…

- Numarul persoanelor care au murit din aceasta cauza in spitalele din Marea Britanie a crescut cu 115 intr-o zi, ajungand la 578, conform raportarii oficiale facute joi dupa-amiaza, scrie The Guardian.

- Germania are o rata a mortalitatii cauzate de COVID-19 de doar 0,2%, chiar daca are 16.626 de cazuri confirmate pozitiv, conform The Sun, citat de DCnews. Prin comparație, Italia are o mortalitate de 7,9%, iar Marea Britanie 3,7%. Un posibil atuu al germanilor ar putea fi sistemul sanitar…