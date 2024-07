Dezvăluiri surprinzătoare! Un procuror şi un poliţist ar fi fost martori la crima de la Padina (surse) Noi informații ies la iveala cu privire la crima de la Padina, cazul care a șocat o țara intreaga prin violența sa. Se poate vorbi despre o rasturnare de situație in cazul crimei infioratoare de la Padina. Potrivit antena3.ro, care citeaza surse, un politist si un procuror au fost martori in momentul in care un […] The post Dezvaluiri surprinzatoare! Un procuror si un politist ar fi fost martori la crima de la Padina (surse) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Apar noi detalii incendiare in cazul crimei de la Padina! Un procuror si un politist ar fi fost martori la momentul in care Sorin Anghel, un barbat in varsta de 41 de ani, a fost ucis de fiii vrajitoarei Sidonia la petrecerea din Dambovița.

- Ies la iveala detalii incendiare despre crima de la Padina. Un politist si un procuror ar fi fost martori in momentul in care un barbat a fost ucis de fiii vrajitoarei Sidonia la petrecerea din Dambovița.Este rasturnare de situatie in cazul crimei de la Padina, acolo unde un barbat a fost ucis sub…

