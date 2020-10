Dezvăluiri: Spionii sovietici l-au vizat pe George Orwell în timpul războiului civil spaniol Dosarele recent dezgropate arata ca autorul și soția sa erau sub supraveghere sovietica in timp ce luptau in razboi civil Aveau un dușman comun in armata fascista a generalului Franco, dar asta nu a oprit legiuni de comuniști, revoluționari și anarhiști din Spania din anii 1930, de a se lupta intre ei, alimentați de rivalitați și paranoia cominternista. Acum, au aparut noi dovezi ca unul dintre cei mai renumiți luptatori internaționali din partea republicana a razboiului civil spaniol era sub supraveghere de catre serviciile de informații militare comuniste. George Orwell, a carui carte Omagiu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

