Dezvăluiri șocante! Incendiul de la blocul din Constanța ar fi fost provocat de doi copii Incendiul care a izbucnit dupa miezul nopții trecute la un bloc din Constanța ar fi fost provocat de doi copii, potrivit unor surse Digi24. Minorii ar fi fost identificați, au 13 și respectiv 15 ani și au recunoscut in fața anchetatorilor ca s-ar fi jucat cu niște petarde in parcarea care a luat foc. Poliția a deschis o ancheta pentru distrugere prin incendiere și vatamare din culpa. Cu toate acestea, deocamdata nu se poate lua nicio masura impotriva celor doi copii. Doar cel de 15 ani ar putea raspunde penal, dar asta dupa o expertiza psihiatrica ce ar urma sa stabileasca daca avea sau nu discernamant.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a cuprins noaptea trecuta parcarea din subsol și un bloc de locuințe din Constanța ar fi fost provocat de doi copii, potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Iulia Stanciu, corespondentul Digi24 la Constanța. Minorii ar fi fost identificați, au 13 și respectiv 15 ani și ar fi…

- Incendiul din Constanța, care a mistuit un bloc intreg de locuințe , ar fi fost declanșat intenționat, este anunțul facut joi de autoritați. Poliția se bazeaza pe imagini surprinse de o camera de supraveghere amplasata pe fațada unei cladiri din apropiere. O camera de luat vederi, amplasata pe fațada…

- Politistii constanteni fac cercetari in urma incendiului puternic de la blocul din municipiul Constanta, in urma caruia 37 de autoturisme au fost avariate, iar 35 de apartamente au fost afectate de flacari, pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul. O camera de supraveghere…

- In urma incendiului mistuitor care a avut loc dis-de-dimineața in Constanța, 250 de persoane au fost evacuate in cel mai scurt timp. Printre ele se numara și Georgiana, o tanara mamica cu doi copii, care a trait momente de groaza atunci cand vecinii au inceput sa ii bata cu putere in ușa, in toiul nopții,…

- Surse apropiate anchetei au declarat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca in jurul orei cand ar fi izbucnit incendiul de pe Prelungirea Srg. Nicolae Grindeanu ar fi vazut niste copii care se jucau cu petarde in parcarea blocului.Asa cum se poate observa de pe camerele de supraveghere de la blocul…

- O angajata nemulțumita ar fi aruncat in aer un depozit de petrol in care lucra, in Thailanda, deoarece spune ca s-a saturat ca șeful ei sa fie vesnic nemultumit de ea, lucru care „i-ar provoca mult stres”, informeaza Observatornews . Ann Sriya, in varsta de 38 de ani, ar fi aprins o bucata de hartie…

- # „Recepția, la momentul la care am fost eu, nu s-a aprobat”, mai spune primarul Gentea # Anterior, consilierul local Tiberiu Irimia informase executivul ca blocul firmei Titidan are un etaj in plus fața de proiect # Primarul recunoaște ca se așteapta la amenințari din partea mafiei imobiliare și adauga:…

- Cinci mașini au ars in parcarea unui bloc din zona centrala a municipiului Galati. Momentan nu este cunoscuta cauza exacta a incendiului. Pompierii iau in calcul ipoteza ca focul sa fi fost pus intenționat. UPDATE. Pompierii au stabilit ca incendiul din noaptea de marti spre miercuri care a cuprins…