- Printul Harry, care a socat Marea Britanie anul trecut cand el si sotia sa Meghan au anuntat ca renunta la atributiile regale, i-a declarat celebrei realizatoare de televiziune americane Oprah Winfrey ca se temea de faptul ca istoria s-ar putea repeta, scrie Agerpres. „Cea mai mare ingrijorare a mea…

- Duminica va fi difuzat marele interviu acordat de Prințul Harry și Meghan Markle lui Oprah Winfrey, unde ducii de Sussex vor vorbi cu sinceritate pentru prima data de cand s-au retras din rolurile lor de familie regala despre cele intamplate. Interviul va avea o durata de 90 de minute si... The post…

- Prințul Harry și Meghan Markle vor da primul lor interviu dupa ce au parasit familia regala. Cei doi vor aparea in emisiune jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey pe 7 martie. Reprezentanții postului de televiziue CBS, care va difuza interviul, au anunțat ca Oprah va sta mai intai de vorba cu Meghan…

- Mare bucurie in familia foștilor duci de Sussex. Printul Harry si Meghan Markle asteapta al doilea copil. Anunțul a venit de la un purtator de cuvant al cuplului, care a dat presei și o fotografie alb-negru cu ei doi sub un copac. Meghan sta intinsa si isi odihneste capul pe piciorul lui Harry, tinand…

- Ducele și ducesa de Sussex au renunțat la rețelele sociale in timp ce se concentreaza pe noile lor roluri in SUA, relateaza The Guardian. Harry și Meghan, care au adunat peste 10 milioane de urmaritori pe contul lor oficial de Instagram, au fost dezamagiți de „ura” pe care au intalnit-o online. Potrivit Sunday…