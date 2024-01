Dezvăluiri șocante ale unor cadre militare: Corupție și abuzuri în Brigada de Informații Militare Un grup de cadre militare din cadrul Brigazii de Informații Militare din Buzau (U.M. 02000) a trimis redacției noastre un manifest in care aduc la cunoștința publicului grave abuzuri și acte de corupție care au loc in cadrul instituției militarizate . Dezvaluirile includ promovari nejustificate, construcții ilegale, favorizarea unor persoane, acordarea discreționara a unor sporuri și o atmosfera generala de nepotism și abuz de putere. Dezvaluiri despre corupție și abuzuri in Brigada de Informații Militare din Buzau Un grup de cadre militare din cadrul Brigazii de Informații Militare din Buzau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

