- Liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, critica una dintre cele mai ample actiuni derulate, in prezent, la nivel national, de Ministerul Afacerilor Interne, actiunea denumita ”Blocada”. ”Nu conteaza ca avem specific diferit in acele judete, nu conteaza ca avem de gestionat o situatie operativa…

- Cosmin Andreica, președintele Sindicatului EUROPOL, a declarat la Interviurile Digi24.ro ca tragedia de la 2 mai, in care un tanar drogat a lovit cu mașina și a ucis doi tineri, a avut loc și ca urmare a procedurilor proaste din Poliție și a lipsei de pregatire din sistem. Andreica mai spune ca, potrivit…

- Sistemul nu a functionat intr-o situatie banala, a unui ins oprit in trafic, a declarat joi, la inceputul ședinței de Guvern, premierul Marcel Ciolacu, despre accidentul din 2 Mai, unde un tanar drogat a omorat doi studenți, informeaza News.ro.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca a vazut primele demiteri…

- Catalin Predoiu, reacție in cazul accidentului de la 2 Mai:Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate…

- Parinții tinerei ucise in accidentul grav din 2 Mai de sambata dimineața, comis de un șofer drogat, spun ca poliția nu i-a contactat pentru a anunța decesul fiicei lor. Președintele sindicatului Europol, Cosmin Andreica, spune ca fie e vorba despre o eroare a polițiștilor, fie aceștia erau ocupați sa…

- Horia Constantinescu, presedintele ANPC, a fost inregistrat de camera de corp a unui agent de la Politia Eforie in timp ce il suna pe seful IPJ Constanta cand a fost oprit in trafic. Conform inregistrarii, din august 2020, Horia Constantinescu nu i-a prezentat actele sale si ale masinii agentului…

- Este trafic aglomerat in aceasta dimineata in punctele de trecere a frontierei din judetul Constanta pe sensul de iesire din tara.Potrivit site ului Politiei de Frontiera, la PTF Vama Veche timpul de asteptare este de 60 minute.Sunt disponibile o artera pentru intrare in tara si trei pentru iesire.Este…