Dezvăluiri noi despre bătălia de la Waterloo Oase despre care se crede ca apartin unor soldati ucisi in batalia de la Waterloo au fost descoperite intr-un pod din Belgia. Oamenii de stiinta analizeaza acum ramasitele umane pentru a incerca sa afle mai multe despre identitatea celor care au murit, cu atat mai mult cu cat, desi se crede ca peste 10.000 de oameni au murit in timpul aprigei lupte, numai doua cadavre fusesera gasite pana acum, relateaza CNN, citat de news.ro.

