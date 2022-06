Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova ar trebui sa fie “echipata conform standardelor NATO” pentru a o ajuta sa se protejeze impotriva amenintarii unei invazii ruse, a declarat ministrul de externe Liz Truss, scrie BBC. Truss a declarat pentru Telegraph ca au fost in desfasurare discutii cu aliatii despre cum sa ajute…

- Katalin Novak a fost investita sambata in functia de presedinte al Ungariei, intr-o ceremonie desfașurata in fața Parlamentului de la Budapesta. Al saselea presedinte de la schimbarea sistemului politic din Ungaria, in 1989-1990, ea este prima femeie care ajunge șef al statului. Fost deputat al partidului…

- Volodimir Zelenski a vorbit despre razboiul din Ucraina, dar și despre modul in care planurile Rusiei s-ar putea extinde și in alte țari. Acesta susține ca Moscova a planuit de mult invazia Ucrainei, iar acest lucru a fost confirmat de modul in care armata rusa gestioneaza situația acum. „Astazi, cu…

- Ar fi „prostesc” sa se creada ca sanctiunile occidentale împotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri, 25 martie, Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia,…

- La Cotroceni, s-au facut declarații de presa de catre Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu presedintele Bulgariei, Rumen Radev: „Romania va continua sa acționeze ca un stat responsabil pentru asigurarea securitații cetatenilor noștri”. Subiectul central al discuțiilor dintre președinții Romaniei și Bulgariei,…

- NU RAZBOIULUI. OPRIȚI RAZBOIUL. NU CREDEȚI PROPAGANDA. AICI SUNTEȚI MINȚIȚI. Așa a vazut o lume ca scria pe afișul pe care Marina Ovyannikova, editor șef al știrilor internaționale de la Pervii Kanal din Moscova l-a prezentat in direct, in timp ce colega ei, prezentatoarea știrilor, Ekaterina Andreeva,…

- Vladimir Putin, fost ofițer KGB, a fost intotdeauna un om deosebit de secretos. In primavara și vara anului 2020, liderul de la Kremlin a fost in carantina la reședința sa din Valdai. Potrivit mai multor surse din administrație, el a fost insoțit acolo de Iuri Kovalciuk.Kovalciuk este cel mai mare acționar…

- Marea Britanie a anuntat, vineri, inghetarea activelor, precum si interdictii de calatorie pentru 386 de membri ai Dumei de Stat a Rusiei, Camera inferioara a Parlamentului, care au votat in favoarea independentei celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, Lugansk si Donetk, informeaza News.ro…