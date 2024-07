Stiri pe aceeasi tema

- Semințele reacției președintelui american Joe Biden la criza de incredere a Partidului Democrat in ceea ce privește candidatura sa pentru un al doilea mandat au fost plantate cu ani in urma, cand a luat in calcul sa intre prima data in cursa pentru Casa Alba impotriva lui Donald Trump.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a exprimat duminica recunostinta fata de ajutorul primit de la Joe Biden de la izbucnirea razboiului, dar a spus ca ii respecta decizia si spera ca oricine va fi noul sef al Casei Albe va continua sa sprijine respingerea agresiunii ruse, informeaza news.ro.

- Joe Biden a anuntat duminica, intr-o scrisoare publicata pe retelele sociale, ca nu va mai candida pentru realegerea in functia de presedinte al Statelor Unite la alegerile din noiembrie si a sustinut-o pe vicepresedinta Kamala Harris sa candideze in locul sau. Liderii europeni s-au grabit sa reactioneze…

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a anunțat retragerea din cursa pentru funcția de președinte al SUA. Anunțul vine cu patru luni inainte ca americanii sa mearga la urne, rasturnind cursa pentru Casa Alba. Potrivit lui Biden, acesta „este in cel mai bun interes al partidului meu și al țarii”. Aceasta urmeaza…

- Fostul presedinte Donald Trump l a descris pe Joe Biden ca fiind de departe cel mai prost presedinte din istoria tarii noastre, intr o convorbire telefonica la CNN, la cateva minute dupa ce presedintele Joe Biden si a anuntat retragerea din cursa pentru 2024.Desi nu este clar cine va fi candidatul democrat,…

- Joe Biden ia in serios apelurile de a se retrage din cursa prezidențiala și mai mulți democrați sunt de parere ca retragerea este o chestiune de timp, au declarat surse familiare cu subiectul pentru Reuters, potrivit b1tv.ro. Una dintre surse susține ca președintele in exercițiu al Statelor Unite analizeaza…

- Sustinatorii presedintelui American, Joe Biden, au sperat ca dezbaterea de joi seara va sterge temerile ca acesta, in varsta de 81 de ani, este prea batran pentru un nou mandat, insa vocea sa ragusita si prestatia sa pe alocuri ezitanta in fata rivalului

- Europarlamentarul Rareș Bogdan da noi detalii din negocierile de culise privind funcțiile grele de la varful UE. Klaus Iohannis a ratat inca o funcție importanta dupa ce a fost nevoit sa se retraga din cursa pentru șefia NATO, cursa pentru care marile puteri il susțin pe premierul Olandei, Mark Rutte.