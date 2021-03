Ducele și ducesa de Sussex au dezvaluit in timpul interviului acordat lui Oprah Winfrey ca s-au casatorit in secret cu trei zile inainte de marea ceremonie care a avut loc in 2018 la Castelul Windsor. Potrivit unui membru al Bisericii Angliei, aceasta ceremonie nu a avut loc niciodata. „L-am sunat... The post Dezvaluiri incendiare! Nunta secreta a lui Meghan și Harry nu a avut loc niciodata appeared first on Tabu .