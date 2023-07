Stiri pe aceeasi tema

- „PSD și PNL au pus lupul paznic la oi. Consiliul de Monitorizare a Implementarii Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, condus de omul lui Firea”, afirma deputatul USR Iulian Bulai.

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR și liderul grupului senatorial, Claudiu Tarziu, susține ca PSD poarta o responsabilitate majora in scandalul azilelor groazei și-i reproșeaza premierului Marcel Ciolacu ca in intervenția sa publica pe aceasta tema „a evitat cu grija sa pronunțe numele…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, in debutul sedintei de guvern, demiterea conducerii Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala ANPIS si Agentiei judetene Ilfov in cazul batranilor torturati in azile, conform Agerpres.roEl a aratat ca este vorba despre oameni in varsta, bolnavi si…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, vineri, ministrului Muncii sa demita conducerea Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) Ilfov. El a mai cerut și demiterea Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat centrele pentru persoane vulnerabile din judetul Ilfov, unde beneficiarii erau supusi la tratamente inumane si degradante. Comisarii ANPC au gasit mai multe nereguli, printre care produse expirate, insecte vii in spatiile de cazare,…

- 24 de persoane au fost incatușate, dupa ce zeci de varstnici neputincioși și grav bolnavi au fost gasiți in 3 camine insalubre, unde erau supuși unor abuzuri infioratoare. Strigator la cer este ca autoritațile știau adevarul.

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a luat act cu stupefacție de cazul incredibil al persoanelor cu dizabilitați ținuți in azile in condiții de lagar de concentrare, batuți, nemancați și umiliți de doua grupari infracționale, in complicitate cu instituții publice…