Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase divorteaza de cea de-a cincea soție, iar acum ies la iveala tot mai multe detalii despre motivele pentru care Ioana Simion a decis sa se separe de fostul sportiv. Sotia lui Ilie Nastase are planuri mari dupa divort! Ce afacere isi dezvolta bruneta Ilie Nastare are 73 de…

- Ilie Nastase, 73 de ani, a ajuns la al cincilea divorț, desparțindu-se de Ioana Simion, 44 de ani, dupa doar un an de casnicie. „Cu Ilie mai vorbesc, dar locuim separat. Ne mai vedem, il mai ajut cu ce are nevoie, il duc unde are nevoie. Atat. Eu am incercat sa discut, dar am stat de vorba o ora cu…

- La un an de cand Ilie Nastase, 73 de ani, s-a casatorit in civil cu Ioana Simion, 44 de ani, cei doi au decis sa se desparta! Ioana le-a spus apropiaților ca s-a saturat de violența verbala la care era supusa de fostul jucator de tenis. „Eu il iubesc foarte mult pe Ilie Nastase, am crescut cu el. Este…

- Oana Roman, una dintre cele mai sincere vedete din showbiz, a vorbit deschis despre divorțul dintre Ilie Nastase, bunul ei prieten, și Ioana Simion. Vedeta a facut publice detalii neștiute despre relația celor doi.

- Divorțul dintre Ilie Nastase și Ioana Simion i-a surprins pe apropoiați, care așteptau nunta anunțata recent de fostul tenismen. Din pacate, la un an de la cununia civila, cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate. Oana Roman a facut primele declarații despre cei doi și despre motivul pentru care…

- Pe 4 mai, Click! anunța, in exclusivitate, divorțul dintre Ioana și Ilie Nastase, dupa doar un an de casnicie. Informația a fost confirmata ulterior, suta la suta, la emisiunea „Showbiz report”, prezentata de Majda Aboulumosha și de Andrei Ștefanescu la Antena Stars. Iata ce spune Ioana Simion despre…

- La un an de cand Ilie Nastase s-a casatorit in civil cu Ioana Simion, cei doi au decis sa se desparta! Motivul: Ioana s-a saturat de violența verbala la care era supusa de fostul jucator de tenis. „Ioana și Ilie nu mai sunt impreuna. S-au desparțit de mai bine de doua saptamani. Nu s-au mai ințeles…

- Cursa pentru Taiwan a adus noi reguli in competiția Asia Express. Intr-un nou episod De SPEAK firu-n patru, ce se poate urmari, online, pe AntenaPlay, Alina Ceușan, Oase dar și gazdele Speak și Ștefania au dezvaluit ce au crezut, de fapt, despre schimbarea regulilor in timpul jocului.