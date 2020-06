Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, afirma ca troleibuzul in flacari din Capitala "ilustreaza perfect incompetenta administratiei Firea si in privinta transportului in comun" si considera inacceptabil ca viata oamenilor sa fie pusa in pericol pentru ca parcul auto al STB este invechit."Troleibuzul…

- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, afirma ca troleibuzul in flacari din Capitala "ilustreaza perfect incompetenta administratiei Firea si in privinta transportului in comun" si considera inacceptabil ca viata oamenilor sa fie pusa in pericol pentru ca parcul auto al STB este invechit.…

- Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la Primaria Capitalei, a acuzat-o pe Gabriela Firea ca este mai preocupata sa il saboteze, amintind de incidentul de vineri, cand conferința sa de presa a fost intrerupta de Aurelian Badulescu. El a spus ca la fața locului au venit directorul STB și mai mulți angajați…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Presedintele USR, Dan Barna, reactioneaza dur dupa ce Aurelian Badulescu a incercat sa il opreasca pe Nicusor Dan sa sustina conferinta de presa. „Nu o sa il opriti pe Nicusor. Nu o sa ii opriti pe bucuresteni. Administratia de troli a Bucurestiului a aratat ca e o adunatura…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, dar si PNL Bucuresti ii reproseaza primarului general, Gabriela Firea, ca l-ar fi trimis pe viceprimarul Aurelian Badulescu sa perturbe conferinta de presa sustinuta vineri dimineata in Prelungirea Ghencea. "Condamn ferm atitudinea extrem…

- "S-au descalificat, și-au dat foc la valiza. Singurul lor obiectiv e sa le la gioale acelora care spun adevarul", a declarat Ludovic Orban, conform Mediafax. Premierul a criticat-o si pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. "Firea l-a trimis pe Badulescu acolo ca sa impinga…

- Liderul USR Dan Barna a comentat, vineri, situatia incredibila produsa la conferinta de presa a candidatului Nicusor Dan, unde viceprimarul Aurelian Badulescu s-a prezentat, cu mai multi angajati ai Primariei, si a incercat sa bruieze evenimentul. "Nu o sa il opriți pe Nicușor. Nu o sa ii opriți pe…

- Spiritele s-au incins la conferinta de presa pe care Nicusor Dan a sustinut-o vineri dimineata pe bulevardul Prelungirea Ghencea. Viceprimarul Aurelian Badulescu a inceput sa vorbeasca in paralel cu Nicusor Dan, candidatul PNL la Primaria Capitalei. Mai mult, Badulescu a adus si un…