Stiri pe aceeasi tema

- Caterina Ciorba a intrat rapid in atenția publicului, dupa ce s-a aflat ca este noua iubita a lui Alex Bodi. Nu a durat mult timp și s-a aflat cine este mama ei, iar cei care au vazut imaginile au ramas masca.

- Dupa desparțirea de Alex Bodi, Ema Uta a fost cuplata cu diverși milionari, deși ea nu s-a afișat in compania niciunui barbat și nici nu a confirmat vreo relație. Cel mai recent, celebrul make-up artist a fost "cuplat" cu Pescobar, controversatul om de afaceri din Romania. SpyNews.ro va spune care e…

- Avem primele imagini cu Catalin Vișanescu, soțul lui Betty, dupa ce cantareața, fiica lui Florin Salam, a anunțat ca s-a separat de tatal fiului ei! Barbatul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro chiar alaturi de baiatul lor. Iata cat de grijuliu este Catalin cu micuțul. Imagini exclusive!

- La inceputul lunii aprilie, CBRL și Elena, cea care ii era soție și alaturi de care are o fetița, au decis sa divorțeze. Cei doi au anunțat ca nu mai formeaza un cuplu prin intermediul unui mesaj pe care l-au postat pe rețelele de socializare și prin care le cereau tuturor sa nu insiste cu intrebarile…

- Lumea showbiz-ului a fost in șoc, dupa ce Bianca Dragușanu și Alex Bodi au fost filmați de paparazzii Spynews.ro la aceeași masa, impreuna, dupa ce amandoi s-au desparțit de partenerii lor! Cu toții s-au gandit la o posibila impacare, iar acum Bianca Dragușanu a spus tot ce s-a intamplat! Iata ce au…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din showbiz și surprind imagini de senzație. George Ogararu arata ca este un tata implicat și vrea sa transmista mai departe moștenirea sportiva. In ce loc a fost surprins fostul fotbalist cu unul dintre fiii…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, in mediul online au aparut unele fotografii cu dansatoarea Cristia Pucean și un barbat despre care inițial nu se știa cine este. Apoi s-a aflat ca tanarul este nimeni altul decat fostul ei iubit, Cornel, care i-a fost partener timp de șase luni in urma cu doi ani.…

- Nu doar ca este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, cu o cariera uriașa in muzica, dar este și mama unei fete de 25 de ani. Loredana Groza ne vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre relația pe care o are cu Elena. Care a fost cel mai important sfat pe care i l-a dat fiicei…