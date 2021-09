Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul britanic Christopher Nolan se afla in negocieri cu mai multe studiouri pentru a produce viitorul sau film, care se va concentra asupra lui Robert Oppenheimer, supranumit ''parintele'' bombei atomice, relateaza EFE. Portalul Deadline.com a dezvaluit joi ca acest film, deocamdata…

- Productia thrillerului „Poker Face", cu Russell Crowe in rol principal, care si regizeaza filmul, a fost suspendata dupa confirmarea unui caz de Covid-19 pe platourile de filmare din Australia. Contaminarea a fost detectata la un membru al echipei, iar un al doilea caz este investigat. Lungmetrajul…

- Prof. univ. dr. Iulia Motoc, judecatoarea Romaniei la CEDO, a fost aleasa membra a Institutului de Drept Internațional cu sediul la Geneva. Ca urmare a votului majoritar exprimat de membrii Institutului de Drept Internațional de la Geneva, judecatoarea devine primul roman ales in aceasta instituție…

- Orasul japonez Nagasaki a comemorat, luni, bombardardamentul nuclear care l-a devastat in urma cu 76 de ani. Primarul localitații a indemnat comunitatea internationala sa adopte un nou tratat privind interzicerea armamentului nuclear. Supravietuitorii si cațiva reprezentanti straini au luat parte la…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat joi un apel catre țarile lumii, cerand realizarea de progrese pe calea spre o lume fara arme nucleare. „Sunt profund preocupat de absența unor progrese catre lumea fara arme nucleare”, a declarat Guterres intr-un mesaj video inregistrat pentru ceremonia…

- Sinagoga de pe strada Rumbach din Budapesta, distrusa de nazistii din Ungaria aflata sub ocupatie, a fost in cele din urma redeschisa. Pentru tanarul sau rabin, oficierea primei rugaciuni in interiorul acesteia a fost un moment ”plin de emotii”. Impunatoarea cladire in stil maur, proiectata in 1872…