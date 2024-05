Stiri pe aceeasi tema

- Ramnicu Sarat, un oraș considerat pana de curand un model de colaborare intre autoritațile locale și organizațiile nonguvernamentale, se confrunta acum cu un scandal uriaș de corupție și delapidare care zguduie din temelii increderea comunitații. Ani de succes in umbra minciunii Timp de peste 15 ani,…

- In dimineața zilei de vineri, in jurul orei 04:00, procurorii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Buzau, sprijiniți de trupele speciale ale IPJ Buzau, au descins la domiciliul consilierului PSD din Ramnicu Sarat, Nelu Grigoraș, precum și la un punct de lucru deținut de acesta Descinderile au avut…

- Gabriela Firea a anunțat ca echipa social-democrata a reușit sa atraga peste 1 miliard de euro fonduri europene nerambursabile pentru București. Totodata, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei a subliniat importanța colaborarii cu colegii din Parlamentul European pentru a aduce și mai multe resurse…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, a criticat conducerea Primariei Constanta, cu Vergil Chițac in frunte, sustinand ca performanta administrativa, investitiile si accesarea de fonduri europene „lipsesc cu desavarsire in municipiu”. Aprecierile au fost facute cu ocazia lansarii candidaților…

- O inregistrare cutremuratoare, publicata in cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, dezvaluie o discuție tensionata intre doi protagoniști cheie, Tocaci și Hideg, care arunca in aer gașca generalilor. Inregistrarea dezvaluie un schimb aprins de replici intre cei doi, Tocaci…

- Curtea de Apel București (CAB) a pronunțat o hotarare definitiva, ignorand decizia Inaltei Curți și aplicand decizia Curții de Justiție a UE (CJUE) privind prescripția, intr-un caz de frauda cu fonduri europene. Potrivit deciziei instanței din 18 aprilie 2024, profesorul universitar Ioan-Francis Hathazi…

- Galațenii, dar și turiștii care in acest sezon estival vor avea in traseul lor Galațiul, vor avea posibilitatea de a efectua o plimbare de agrement pe Dunare cu o nava de pasageri construita in mod special pentru astfel de mini-croaziere. La Galați, reluarea tradiției plimbarilor pe Dunare la bordul…

- Angajații Primariei Bacau și-au acordat prime grase pentru ca au lucrat la proiecte europene. Unii au ajuns chiar și la 10.000 de euro, deoarece au lucrat in paralel la mai multe astfel de proiecte. Din pacate, toate proiectele europene au fost ratate. Prime chiar și de 10.000 de euro pentru angajații…