Stiri pe aceeasi tema

- Dovezi explozive prezentate in exclusivitate la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, despre cum controleaza Romprest cei din Compania Aeroporturi The post Cum este controlat ROMPREST de George Dorobanțu și „la Famiglia" din CNAB – Document exploziv despre blocarea dividendelor appeared first…

- Anca Alexandrescu i-a lansat și o provocare ministrului Grindeanu: sa il intrebe pe șeful sau de partid – Marcel Ciolacu daca il poate demite pe dl Mindrescu. The post Anca Alexandrescu ii cere lui Sorin Grindeanu sa-l demita pe Bogdan Mindrescu pentru JAFUL de la Otopeni – Provocarea lansata ministrului…

- Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, a vorbit, duminica seara, despre Parteneriatul Strategic cu Statele Unite The post Bobby Paunescu, despre Parteneriatul Strategic SUA-Romania: Trebuie desecretizat acest dosar de urgența – Dezvaluiri explozive appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Regizorul Bobby Paunescu s-a aratat consternat de modul brutal și direct in care Ion Iliescu le ordona comandaților militari The post Doru Marieș și Bobby Paunescu, dezvaluiri explozive despre Mineriada din iunie 1990: Cum a comandat Ion Iliescu intervenția brutala appeared first on Realitatea de Mureș.…

- De numele lui Hubert Thuma știm deja ca se leaga numeroase probleme cu legea The post Problemele cu legea, inradacinate in familia baronului de Ilfov Hubert Thuma – „Ministerul dezvoltarii conjugale", la Culisele statului paralel appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Problemele cu…

- Anca Alexandrescu a vorbit despre legatura cu directorul SRI pe care o invoca baronul de Ilfov – Hubert Thuma The post Baronul de Ilfov – Hubert Thuma se lauda ca are „protecția" directorului SRI – Dezvaluiri la Culisele statului paralel appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Baronul…

- Ancheta incendiara marca Culisele Statului paralel joi, de la ora 18:00, cu Anca Alexandrescu The post Ancheta exploziva marca Culisele Statului Paralel – Baronii locali care fac legea in politica, mana in mana cu interlopii și funcționarii publici appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Nu ratati primul episod din ancheta incendiara marca Culisele Statului Paralel, luni, de la ora 18:00, cu Anca Alexandrescu The post Culisele Statului Paralel – Ancheta exploziva – Serial-maraton nemaivazut pana acum la posturile TV appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele…