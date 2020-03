Stiri pe aceeasi tema

- (la Cafeneaua critica, la MNLR, joi 27 februarie 2020) Mihai Botez (1940-1995): unul dintre cei mai importanti contestatari ai regimului comunist din Romania din ultima sa etapa, dupa 1979, traitor peste Ocean, in Statele Unite ale Americii, din 1987, ambasador al Romaniei pe linga Organizatia Natiunilor…

- Internetul este impanzit de imagini compromițatoare din trecutul Biancai Comanici de la Puterea Dragostei. Fostul iubit al Biancai se pare ca este vinovat de apariția acestor imagini. „Am cearcane, ochii roșii și toate cele. Vreau sa vorbesc cu voi. Au fost trei zile de coșmar, in care viața mi-a fost…

- Vesti bune pentru studenții din anii terminali și romanii din diaspora care revin in țara. Ei pot primi pana la 100.000 de euro pentru a-și deschide propriile afaceri in domeniul IT și in tehnologie. In ambele cazuri, finanțarile acordate se maresc de peste doua ori comparativ cu cele existente…

- In anii ’90, Dorin Boboc pleca in America sa-si urmeze visul, acela de a deveni inginer in constructii de avioane. A facut facultatea la New York si in scurt timp s-a angajat la una dintre cele mai mari companii producatoare de avioane militare si submarine nucleare. Nu era o meserie usoara, insa era…

- Monica Gabor s-a casatorit in secret, in Statele Unite ale Americii. Fosta doamna Columbeanu a devenit soția chinezului afacerist Mr. Pink, langa care a inceput o noua viața la mii de kilometri departe de casa.Nunta a avut loc in America, acolo unde vedeta locuieșteimpreuna cu iubitul ei, dar și cu…

- Alexandra Ungureanu s a nascut la data de 28 decembrie 1981, Gheorghe Gheorghiu Dej, Romania si este o cantareata de muzica pop house dance si vedeta din Romania, scrie Wikipedia.org.La varsta de sase ani a inceput sa ia lectii de canto si de pian, iar in adolescenta a urmat cursuri de chitara. Ulterior,…

- Anamaria German este in culmea fericirii. Cantareața de muzica populara s-a casatorit cu iubitul ei, Daniel Sidor. Artista a postat prima fotografie in rochie de mireasa alaturi de soțul ei, iar sute de fani le-au urat "Casa de Piatra" și o viața cat mai lunga impreuna. Pentru Anamaria German,…

- Radu Ioanid ar putea sa fie viitorul ambasador al Romaniei in Israel. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca intentioneaza sa il promoveze in aceasta functie. "Aceasta chestiune a fost in atenția mea tot timpul. Intenționez sa il promovez pe dl. Radu Ioanid, care va intra in procedurile diplomatice…