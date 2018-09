Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Popa, primul antrenor al lui Ionuț Radu: ”Eu l-am bagat in poarta”. Tehnicianul și-a construit lotul dand anunțuri de selecție in ziarul ”Libertatea”. Dupa Romania – Bosnia 2-0, de duminica, in urma raman șansele sporite ale naționalei de tineret de a merge la Euro 2019, dar și mesajul mobilizator…

- Romania U21 a invins, scor 2-0, reprezentativa U21 a Bosniei in preliminariile Campionatului European din 2019. Golurile tricolorilor au fost inscrise de Adrian Petre (16) si Ianis Hagi (70). Astfel, echipa antrenata de Mirel Radoi ocupa primul loc in Grupa 8, cu 18 puncte, la egalitate...

- Problema cartonașului roșu primit de Andrei Ivan in Portugalia a fost rezolvata de Mirel Radoi pentru duelul naționalei U21 cu Bosnia. Deși exista și varianta ca Florinel Coman sa joace in atac, Adrian Petre, celalalt atacant selecționat inca dinaintea dublei - Moldoveanu a venit abia sambata - a inceput…

- Reprezentativa Under 21 a Romaniei disputa astazi de la ora 19:00, la Ovidiu, un meci important pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor gazduit de Itaalia și San Marino, contra Bosniei-Herțegovina. „Tricolorii mici” vin dupa un succes dramatic obținut cu 2-1 in Portugalia, rezultat…

- Echipa naționala U21 a Romaniei a reușit sa obțina o victorie istorica in Portugalia, in grupa de calificare pentru Euro 2019. La primul meci al selecționerului Mirel Radoi, Romania a caștigat cu 2-1 in deplasarea din Portugalia.Scorul a fost deschis de Alexandru Cicaldau, in minutul 52, iar…

- Mirel Radoi isi incepe aventura ca selectioner al reprezentativei U21 a Romaniei. Primul ”examen” este meciul cu Portugalia, urmat de disputa de pe teren propriu cu Bosnia & Herzegovina.

- Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat patru stranieri pentru meciurile cu Portugalia si Bosnia-Hertegovina, din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal U21 din 2019, informeaza Agerpres. Radoi a apelat la portarul Andrei Radu (Genoa), la…

- Conform unor surse, Mihai Stoichita a luat deja decizia, iar antrenorul care va fi instalat pe banca echipei nationale va fi Mirel Radoi. Stoichita a explicat recent, la Ora exacta in Sport, ca Radoi este eligibil pentru a ocupa rolul de selectioner la U21, pentru ca este cursant la licenta A.…