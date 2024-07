Stiri pe aceeasi tema

- Acuzat de corupție și reales primar al orașului Pusztaottlaka, procesul penal al fostului parlamentar Fidesz Gyorgy Simonka continua. In noiembrie, unul dintre cei mai importanți martori ai acuzarii va fi audiat, scrie presa de la Budapesta. Dosarul scoate la lumina detalii despre presupuse finanțari facute…

- Dezvaluiri incredibile ies la iveala in urma procesului unui fost parlamentar Fidesz, in care continua audierile. Dupa mai bine de patru ani se scot la lumina detalii despre presupuse finanțari facute de la Budapesta pentru aspirațiile de autonomie din Ținutul Secuiesc.Dupa mai bine de patru ani,…

- Gabriel Resources a contestat decizia prin care Romania a caștigat procesul in dosarul Roșia Montana: Compania canadiana reclama ca doi dintre arbitrii au relații cu avocații romani Gabriel Resources a contestat decizia prin care Romania a caștigat procesul in dosarul Roșia Montana: Compania canadiana…

- Compania canadiana Gabriel Resources a anunțat, luni, ca a depus contestația la decizia tribunalului de arbitraj de la Washington (ICSID) prin care Romania a caștigat procesul in dosarul Roșia Montana, cerand anularea acesteia. Gabriel Resources solicita anularea hotararii ICSID pronunțate la 8 martie…

- Primul termen din procesul lui Vlad Pascu prezidat de presedinta Judecatoriei Mangalia are loc joi, 23 mai. Tanarul judecat pentru uciderea din culpa a doi studenti va fi adus de la penitenciar la instanța. Este pentru prima oara cand Vlad Pascu va fi fata-n fata cu parintii tinerilor pe care el i-a…

- Decizie șoc din partea magistraților Curții de Apel din Constanța. Aceștia au admis cererea de recuzare a judecatoarei Ancuța Popoviciu, care nu va mai judeca ultimul termen din dosarul lui Vlad Pascu. Cererea a fost depusa de parinții tinerilor decedați in accidentul din stațiunea 2 Mai și a fost judecata…

- La ședința de astazi, Ioana Ancuta Popoviciu l-a intrebat pe unul dintre supraviețuitorii impactului provocat de Vlad Pascu in localitatea 2 Mai daca se afla la locul accidentului. Dosarul 2 mai. Inregistrarea din sala de judecata: momentul in care Ancuța Popoviciu intreaba daca Sebi, baiatul ucis de…

- Amintim, in acest caz, in prima instanta, la Tribunalul Constanta, Apele Romane au recastigat terenului, dar Curtea de Apel Bucuresti a decis ca suprafata trebuie sa ramana in proprietatea actualului proprietar.Dosarul in care este disputata proprietatea asupra terenului din Faleza Nord pentru care…