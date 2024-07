Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi informații despre Elisabeta a II-a! O carte ce urmeaza sa fie publicata pe 1 august dezvaluie ca regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu a murit din cauza varstei inaintate, așa cum a fost anunțat oficial, ci de cancer, potrivit Corriere della Sera, scrie antena3.ro.Cartea,…

- O carte ce urmeaza sa fie publicata pe 1 august dezvaluie ca regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu a murit din cauza varstei inaintate, așa cum a fost anunțat oficial, ci de cancer, potrivit Corriere...

- Cauza morții reginei Elisabeta a fost oficial „varsta inaintata”, insa conform unei carți ce urmeaza sa fie lansata pe 1 august, aceasta ar fi decedat in septembrie 2022 din cauza cancerului, conform relatarilor din Corriere della Sera. Cartea, care este o biografie a prințesei Catherine (Catherine,…

- Castelul Balmoral, refugiu scoțian al familiei regale din Marea Britanie inca din anii 1850, va fi deschis publicului pentru prima data in istoria sa. Incepand de luni, 1 iulie, vizitatorii pot face un tur ghidat in castel

- Kate Middleton a impresionat mulțimea adunata la parada „Trooping the Colour” din acest weekend, dupa luni in care nu și-a facut apariția deloc in public. Prințesa de Wales are cancer și face chimioterapie, fiind motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor. Imaginea cu Prințesa Kate greu…

- Regina Elisabeta și-a servit țara cu devotament pana in ultima clipa a vieții sale, dupa care s-a alaturat soțului ei, prințul Philip, pentru odihna eterna. Totuși, se pare ca spiritul Suveranei nu și-a gasit liniștea, iar fantoma ei a fost vazuta in palat. De asemenea, se spune ca reședințele regale…

- Așa cum s-a mai scris in aceste zile, au aparut noi informații despre Prințesa de Wales. Cele mai recente precizeaza care este starea reala de sanatate a lui Kate Middleton, acestea fiind dezvaluite de un apropiat al familiei regale. Un apropiat dezvaluie care este starea reala de sanatate a lui Kate…

- Ce știm pana acum despre cancerul lui Kate Middleton Pe 22 martie, printr-o declarație video , Kate Middleton a anunțat public diagnosticul primit din partea medicilor. A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March…