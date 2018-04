Cristi Chivu a declarat ca il susține pe Ionuț Lupescu la alegerile FRF de pe 18 aprilie și ca poate reveni in fotbal daca acesta caștiga președinția FRF. Fostul fundaș nu a dezvaluit daca va lucra in Federația Romana de Fotbal, dar Dinu Gheorghe a dezvaluit ce se va intampla cu fostul jucator de la Ajax, AS Roma și Inter. "Știu ca lui Chivu i se va oferi funcția de director al Departamentului de Relații Internaționale. ...