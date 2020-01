Dezvăluiri din Ankara despre fuga fostului şef Nissan, Carlos Ghosn "Exista doi straini implicati in tranzit", a declarat ministrul turc al justitiei, Abdulhamit Gul, intr-un interviu acordat postului CNN Turk. El nu a furnizat niciun detaliu privind nationalitatea lor sau rolul exact pe care l-au jucat.



Carlos Ghosn, fost CEO al Renault si Nissan, a ajuns pe 30 decembrie la Beirut, a doua zi dupa plecarea sa surpriza din Japonia. El este suspectat ca a urcat la bordul unui avion privat pe aeroportul international din Kansai, in apropiere de Osaka, de unde a mers pana la Istanbul, iar de aici a plecat spre Beirut la bordul unui alt avion.



Sursa articol si foto: rtv.net

