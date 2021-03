Stiri pe aceeasi tema

- Penalty-ul ratat de Leo Messi in PSG - Barcelona, la scorul de 1-1, ar fi trebuit repetat. PSG s-a calificat in „sferturile” Champions League, dupa 1-1 in manșa retur cu Barcelona (5-2 la general pentru francezi in „optimi”)Programul complet din Liga Campionilor In cealalta partida a serii, Liverpool…

- Rivaldo, 48 de ani, fost mare fotbalist al Barcelonei, e sigur ca Leo Messi (33 de ani) va pleca la PSG in vara. „Infrangerea aceasta impotriva lui PSG (n.r. - Barcelona - PSG 1-4, in „optimile” UCL) va fi mai mult ca sigur ultimul meci al lui Messi pe Camp Nou, la Barcelona, in Liga Campionilor! Catalanii…

- Ronald Koeman (57 de ani), antrenorul Barcelonei, a declarat ca echipa sa nu este pregatita sa se lupte pentru trofeele majore din acest sezon: La Liga și Champions League. Ronald Koeman a susținut o conferința de presa inainte de partida cu Athletic Bilbao, care se va disputa astazi, de la ora 22:00,…

- Juan Laporta, unul dintre candidații la președinția Barcelonei, este sigur ca Leo Messi (33 de ani) va continua la formația blaugrana și din sezonul viitor. Deși atacantul argentinian poate semna in orice moment cu orice echipa, avand contract cu Barcelona pana in vara, Laporta crede ca Leo Messi va…

- Celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi nu intentioneaza sa devina antrenor dupa incheierea carierei de jucator. El a precizat ca ar fi mai interesat de un rol de director sportive. „Nu ma vad antrenor! Poate un director sportive, care sa angajeze jucatorii pe care ii vreau sau de care clubul are…

- Leo Messi, starul argentinian al Barcelonei, a acordat un interviul postului La Sexta, care va fi difuzat pe 27 decembrie. Presa din Spania dezvaluie insa o bucata din acel interviu, in care Leo Messi vorbește despre cei mai buni doi antrenori pe care i-a avut la Barcelona: Pep Guardiola, actualul manager…