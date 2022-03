Bogdan Onuț (45 de ani), fost fotbalist in Liga 1, a fost invitat in aceasta dimineața la GSP Live. Fostul fundaș de la Dinamo și Poli Iași s-a mutat in Statele Unite ale Americii, unde antreneaza in cadrul academiei lui Dynamo Houston. Onuț a povestit despre infrastructura de la clubul sau și despre dezvoltarea continua a fotbalului din Statele Unite. ...